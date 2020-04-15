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В Тисуле росгвардейцы по горячим следам задержали злоумышленника, который похитил имущество из кафе

 

    В вечернее время в поселке Тисуль экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил информацию от очевидцев, что из окна кафе, расположенном на втором этаже, по связанным шторам спускается подозрительный гражданин.

    Для проверки информации на место происшествия прибыли стражи правопорядка, которые обнаружили открытое окно торговой организации и разбросанные на земле продукты питания. Очевидец произошедшего пояснил, что мужчина выбрался из кафе с пакетом и поспешил скрыться. В ходе поиска по горячим следам росгвардейцы обнаружили и задержали ранее неоднократно судимого за кражи 37-летнего местного жителя с похищенным имуществом.

    По предварительной информации, злоумышленник проник в заведение, похитил продукты питания и решил выбраться из здания через окно. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного правоохранителям.

Происшествия
Тисуль
kuzbassnews.ru
15/04/2020
Происшествия
Тисуль
Новости Кузбасса

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