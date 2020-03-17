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В Тисуле росгвардейцы задержали разыскиваемых рецидивистов

    В вечернее время в поселке Тисуль экипаж Росгвардии вневедомственной охраны на улице Советская заметил двух подозрительных пешеходов. Оба мужчины подходили под описание разыскиваемых в совершении имущественных преступлений.

    Стражи правопорядка задержали прохожих для проверки личности. Ими оказались ранее неоднократно судимые приятели 56 и 37 лет. Росгвардейцы установили, что старший из задержанных местных жителей находился в оперативном розыске. Накануне мужчина похитил из сетевого магазина четыре флакона с одеколоном стоимостью почти 3 000 рублей. Кроме этого, 37-летний сельчанин с февраля нынешнего года разыскивался за совершение кражи сотового телефона из частного дома.

    Для дальнейшего разбирательства сотрудники Росгвардии передали подозреваемых правоохранителям.

Происшествия
Тисуль
kuzbassnews.ru
17/03/2020
Происшествия
Тисуль
Новости Кузбасса

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