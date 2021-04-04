В Тисуле состоялась музыкальная шоу-программа «Маска»

Кабмин выделил 278 млн рублей на строительство водопроводов в Кузбассе «Кемеровская область получит 278 млн рублей на строительство новых магистральных водопроводов в...

По факту обрушения школы в Кузбассе возбуждено уголовное дело В следственном ведомстве Кузбасса уточнили, что происшествие случилось в одиннадцатом часу ночи. По...

Водитель сбил пешехода на Соборной в Кемерове Как стало известно a42.ru, в административном центре Кемеровской области автомобиль совершил наезд...