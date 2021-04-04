В Тисуле состоялась музыкальная шоу-программа «Маска»

Главной интригой стали засекреченные артисты центра досуга. Перед зрителями и экспертами шоу предстали 15 красочных героев, со своими не менее яркими и динамичными номерами. Экспертами были раскрыты только две маски: «Инопланетянин» – Ольга Перфильева и «Слон» – Сергей Круглов.
Остальных героев программы рассекретили зрители: «Бык» – Михаил Вьюнов, «Торт» – Олеся Новикова, «Моль» – Андрей Силицкий, «Попугай» – Ольга Иванова, «Сердце» – Любовь Черкасова, «Солнце» – Ольга Мирошниченко, «Афроамериканец» – Геннадий Черкасов, «Лягушка» – Екатерина Шахворостова, «Миньон» – Алексей Лопатин, «Снеговик» – Александр Бабаревич, «Чудище» – Татьяна Мерщиева, «Пряничный человек» – Роман Кулагин, «Ворон» – Антон Баум.
Такая грандиозная музыкальная шоу-программа на сцене Тисульского центра досуга прошла впервые.
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