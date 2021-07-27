В Тисуле состоялась велосипедная экскурсия

Отдыхавшая с детьми женщина утонула в реке под Новокузнецком Следователи проводят доследственную проверку по факту ее утопления. По предварительным данным,...

Жительницу Кузбасса парализовало после вакцинации от коронавируса Дочь 83-летней прокопчанки во время прямого эфира рассказала о том, что ее мать прошла вакцинацию,...

В Кемерово жара сменится долгожданным дождем В Кемерово после недели жары и неимоверно сухой погоды жителей ждут прохлада и дожди, которые будут...