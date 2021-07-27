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В Тисуле состоялась велосипедная экскурсия

Путь велосипедистов до Каштакского острога пролегал по улице Октябрьская (бывший Макаракский тракт), через парк Победы, мимо прудов Цимлянское и Игуменовский по направлению к горе Карамышка. Отдохнув и сделав фотоснимки окрестностей озера Согласье, экскурсанты спустились к плотине и водопаду на месте мельницы Молчанкина. Несмотря на усталость, ребята остались довольны поездкой.
Пешие и велосипедные экскурсии по окрестностям поселка по заявкам желающих организуют сотрудники историко-краеведческого музея Тисульского района.

Культура
Тисуль
kuzbassnews.ru
27/07/2021
Культура
Тисуль

Новости Кузбасса

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