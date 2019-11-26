В Тисуле состоялось открытое первенство Тисульского района по дзюдо

В соревнованиях приняли участие около 60 юных спортсменов из города Белогорск, поселков Тисуль, Тяжинский, Верх-Чебула. Тяжинский район представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Евгения Сергеевича Самойлова.
По итогам проведенных поединков Матвей Осадчий занял первое место в весовой категории до 26 кг. Павел Кузора стал лучшим в весовой категории до 34 кг. Дмитрий Василенко - на первом месте в весовой категории до 46 кг.
В весовой категории свыше 50 кг Артем Пилецкий занял второе место, Дмитрий Труханов - третье место. В весовой категории до 38 кг Матвей Молодик и Богдан Самойлов на третьем месте.
26/11/2019
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