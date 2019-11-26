Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тисуле состоялось открытое первенство Тисульского района по дзюдо

В соревнованиях приняли участие около 60 юных спортсменов из города Белогорск, поселков Тисуль, Тяжинский, Верх-Чебула. Тяжинский район представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Евгения Сергеевича Самойлова.
По итогам проведенных поединков Матвей Осадчий занял первое место в весовой категории до 26 кг. Павел Кузора стал лучшим в весовой категории до 34 кг. Дмитрий Василенко - на первом месте в весовой категории до 46 кг.
В весовой категории свыше 50 кг Артем Пилецкий занял второе место, Дмитрий Труханов - третье место. В весовой категории до 38 кг Матвей Молодик и Богдан Самойлов на третьем месте.

Спорт
Верх-Чебула
Тисуль
Тяжин
kuzbassnews.ru
26/11/2019
Спорт
Верх-Чебула
Тисуль
Тяжин
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Жители Ижморского района вынуждены оставлять свои квартиры
Бросают собственные квартиры сегодня жители дома на Молодёжной, 4 в селе Троицкое Ижморского района.
Жительнице Кузбасса внезапно пришло на счет 400 тысяч рублей
Женщина "не заметила" появившуюся у нее большую сумму денег и быстро истратила ее. В...
Кемеровчанам показали на видео смонтированную ёлку за 18 млн рублей
Журналист ВашГород.ру вечером в воскресенье 24 ноября отправился на площадь Советов, чтобы...
Ростехнадзор приостановил работу нескольких шахт в Кузбассе
Управление Ростехнадзора по Сибири в судебном порядке добилось приостановки работы нескольких шахт...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus