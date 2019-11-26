В Тисуле состоялось открытое первенство Тисульского района по дзюдо

Жители Ижморского района вынуждены оставлять свои квартиры Бросают собственные квартиры сегодня жители дома на Молодёжной, 4 в селе Троицкое Ижморского района.

Жительнице Кузбасса внезапно пришло на счет 400 тысяч рублей Женщина "не заметила" появившуюся у нее большую сумму денег и быстро истратила ее. В...

Кемеровчанам показали на видео смонтированную ёлку за 18 млн рублей Журналист ВашГород.ру вечером в воскресенье 24 ноября отправился на площадь Советов, чтобы...