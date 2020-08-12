Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тисуле состоялся выезд летнего читального зала

На этот раз сотрудники Тисульской центральной районной библиотеки в рамках подготовки к празднованию 300-летия Кузбасса выбрали тему «Мой край - большая история».
На выставке «И прирастала Россия Сибирью» были представлены результаты издательской деятельности библиотеки. Вниманию читателей были предложены сборники, повествующие об истории появления некоторых сел и поселков Тисульского района, таких как Тамбар, Листвянка, Комсомольск, Центральный.
Особый интерес у посетителей вызвали издания, посвященные исчезнувшим деревням, таким как Николаевка и Иркутяновка. Сотрудники библиотеки заверили посетителей выставки, что работа по сбору таких материалов и выпуск сборников будут продолжены.

Культура
Тисуль
kuzbassnews.ru
12/08/2020
Культура
Тисуль
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Кузбасские власти объяснили рост заболеваемости COVID-19 в регионе
Власти региона объяснили, с чем это связано. Замгубернатора Кузбасса Алексей Цигельник пояснил, что...
Бизнесмены пообещали облагородить проспект Металлургов
По словам Сергея Кузнецова, предприниматели обещали благоустроить свои территории вокруг торговых...
Некоторые категории учащихся в Кузбассе продолжат онлайн-обучение
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев во время прямого эфира в своем Instagram ответил...
В Кемерове усилили контроль за соблюдением профилактики COVID-19
Мэр Кемерово потребовал от руководителей организаций усилить контроль за мерами профилактики...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus