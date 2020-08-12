В Тисуле состоялся выезд летнего читального зала

Кузбасские власти объяснили рост заболеваемости COVID-19 в регионе Власти региона объяснили, с чем это связано. Замгубернатора Кузбасса Алексей Цигельник пояснил, что...

Бизнесмены пообещали облагородить проспект Металлургов По словам Сергея Кузнецова, предприниматели обещали благоустроить свои территории вокруг торговых...

Некоторые категории учащихся в Кузбассе продолжат онлайн-обучение Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев во время прямого эфира в своем Instagram ответил...