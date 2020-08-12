В Тисуле состоялся выезд летнего читального зала

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На этот раз сотрудники Тисульской центральной районной библиотеки в рамках подготовки к празднованию 300-летия Кузбасса выбрали тему «Мой край - большая история».
На выставке «И прирастала Россия Сибирью» были представлены результаты издательской деятельности библиотеки. Вниманию читателей были предложены сборники, повествующие об истории появления некоторых сел и поселков Тисульского района, таких как Тамбар, Листвянка, Комсомольск, Центральный.
Особый интерес у посетителей вызвали издания, посвященные исчезнувшим деревням, таким как Николаевка и Иркутяновка. Сотрудники библиотеки заверили посетителей выставки, что работа по сбору таких материалов и выпуск сборников будут продолжены.
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