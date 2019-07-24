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В Тисуле возбуждено административное дело за нарушения в сфере охраны водных объектов

Прокурор Тисульского района возбудил административное дело за нарушения в сфере охраны водных объектов.

Прокуратура района в ходе проверки установила, что мужчина занимался предпринимательской деятельностью по производству пиломатериалов на земельном участке в прибрежной зоне р. Урюп. Лес и пиломатериалы складировались вблизи воды, берега реки захламлялись отходами производства, техника парковалась в водоохраной зоне.

По результатам проверки прокурор района возбудил в отношении предпринимателя дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 8.42 КоАП РФ (использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной деятельности).

Росприроднадзор признал предпринимателя виновным в совершении правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 8 тысяч рубле, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Кроме того, прокурор района внес представление об устранении выявленных нарушений. Нарушения законодательства устранены: из воодохранной зоны вывезено около 2 тысяч автомобилей с отходами производства.

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
24/07/2019
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