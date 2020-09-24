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В Тисульский район доставлены две детские игровые площадки-корабли

Областная акция «100 детских площадок» проводится в Кузбассе по инициативе губернатора Сергея Евгеньевича Цивилева второй год подряд.
Этот игровой комплекс брендирован в стиле 300-летия Кузбасса и представляет собой модульную сборно-разборную конструкцию, имитирующую настоящий корабль. У него есть паруса, палуба, трюм, подвесные мостики и другие корабельные особенности.
В поселке Белогорск работы по установке детской площадки и укладке резинового покрытия под ее основание завершены. Юные белогорцы уже проверяют «кораблик» на прочность.
По решению губернатора Кузбасса акция «100 детских площадок» продлена и на 2021 год. Таким образом, за три года в рамках акции в регионе установят 300 детских городков.

Общество
Тисуль
kuzbassnews.ru
24/09/2020
Общество
Тисуль
Новости Кузбасса

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