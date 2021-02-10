В Тисульском центре досуга состоялся юбилейный концерт «Нам 25!»

Свое творчество народный вокальный ансамбль «Первый поцелуй» посвятил 300-летию Кузбасса. Коллектив отпраздновал 25-летие, показывая зрителям свои лучшие номера.
Среди участников ансамбля – представители разных возрастов, но всех их объединяет желание петь и нести культуру людям. В составе творческого коллектива: Александр Бабаревич, Ольга Иванова, Надир Байкин, Ирина Матафонова, Татьяна Зиновьева и руководитель Сергей Круглов.
На протяжении творческого пути у коллектива «Первый поцелуй» сложились дружеские отношения с коллективами из других Домов культуры. В юбилейной концертной программе участие приняли гости из поселка Тяжинский - эстрадные группы «Сибирский тракт» (руководитель Валерий Лазутин) и «Крылья песни» (руководитель Владимир Зырянов).
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