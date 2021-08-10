В Тисульском историко-краеведческом музее дети посетили выставку ретро-игрушек

В рамках мероприятий из цикла «Советское детство» с игрушками своих мам и пап, бабушек и дедушек познакомились ребятишки из реабилитационного центра, а также воспитанники подготовительной группы детского сада № 5.
С помощью мультимедийной презентации дети проследили, как менялись детские игрушки на протяжении ХХ века, познакомились с экспонатами выставки «Из истории советской игрушки». Также они отгадывали загадки. Все желающие могли поиграть в настольные игры, посмотреть советские мультфильмы.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Работы проведут на трёх участках города: По улице Орджоникидзе (от пересечения проспекта...
|
Днём 9 августа в селе Верх-Чумыш города Киселёвска в реке Чумыш утонула 14-летняя девочка. По факту...
|
Росстат опубликовал данные о числе зарегистрированных умерших с установленным диагнозом «новая...
|
Следственный изолятор в Кемерове временно закрыт на карантин после выявления случаев заражения...