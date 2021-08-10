В Тисульском историко-краеведческом музее дети посетили выставку ретро-игрушек

В Новокузнецке потратят более 100 миллионов на ремонт трамвайных путей Работы проведут на трёх участках города: По улице Орджоникидзе (от пересечения проспекта...

14-летняя девочка утонула в реке в Кузбассе Днём 9 августа в селе Верх-Чумыш города Киселёвска в реке Чумыш утонула 14-летняя девочка. По факту...

Росстат: за месяц в Кузбассе более 170 человек умерли от коронавируса Росстат опубликовал данные о числе зарегистрированных умерших с установленным диагнозом «новая...