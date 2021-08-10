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В Тисульском историко-краеведческом музее дети посетили выставку ретро-игрушек

В рамках мероприятий из цикла «Советское детство» с игрушками своих мам и пап, бабушек и дедушек познакомились ребятишки из реабилитационного центра, а также воспитанники подготовительной группы детского сада № 5.
С помощью мультимедийной презентации дети проследили, как менялись детские игрушки на протяжении ХХ века, познакомились с экспонатами выставки «Из истории советской игрушки». Также они отгадывали загадки. Все желающие могли поиграть в настольные игры, посмотреть советские мультфильмы.

Культура
Тисуль
kuzbassnews.ru
10/08/2021
Культура
Тисуль

Новости Кузбасса

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