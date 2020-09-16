В Тисульском краеведческом музее открылась выставка «История советского танкостроения»

31 августа 1920 года на заводе «Красное Сормово» был выпущен первый отечественный танк, получивший звучное название «Борец за свободу товарищ Ленин». Основой для его создания послужил трофейный французский танк Рено-FT-17. Это одна из немногочисленных боевых машин, поставленных в Россию в качестве военной помощи белогвардейским армиям странами Антанты в 1919 году.

О дальнейшем развитии советского танкостроения посетители музея могут узнать, познакомившись с выставкой моделей бронетанковой техники из коллекций тисульчан А. Ч. Исаева и А. А. Банщикова.

На экскурсии в музее побывали участники патриотического объединения «Патриоты России» при Доме детского творчества. Из рассказа экскурсовода юнармейцы узнали о том, как создавалась и совершенствовалась боевая мощь советского государства, познакомились с биографиями земляков, служивших в годы Великой Отечественной войны в танковых частях.