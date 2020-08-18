В Тисульском округе отремонтированы мемориалы участников Великой Отечественной войны

В селе Куликовка старые бетонные плиты заменили на брусчатку, по периметру установили скамейки и разместили цветочные вазоны. Дополнительно за счет средств местного бюджета были устранены сколы на стеле, отремонтирован фасад мемориала. Также из средств местного бюджета выделено более 400 тыс. рублей на замену ограждения, которое будет установлено до конца августа.
В поселке Полуторник на территории памятника было уложено брусчатое покрытие, установлено новое металлическое ограждение, а по периметру размещены урны.
Проекты по благоустройству территории мемориалов реализованы в рамках программы инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива».
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