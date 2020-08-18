В Тисульском округе отремонтированы мемориалы участников Великой Отечественной войны

В Кемерове планируют расширить Советский проспект ВашГород.ру писал, что на Химиков в Кемерове планируют ремонт допучастка.

В Кузбассе закрыли первые пляжи и 13 мест отдыха у воды Закрытыми оказались объекты в Березовском, а также в Промышленновском, Топкинском и Кемеровском...

В Новокузнецке у заброшенного здания нашли пропавшую 11-летнюю девочку В Новокузнецке рядом с заброшенным зданием полицейские нашли 11-летнюю девочку, которая ушла из...