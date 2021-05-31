В Тисульском округе прошел экологический месячник «Зеленая весна»

Кузбассовцев предупредили о заморозках в выходные Синоптики Кемеровского гидрометцентра сообщили, что в ближайшие две ночи в Кузбассе ожидаются...

Потолок обрушился в жилом доме в Кемерово, пострадавших нет Потолок упал в одной из трех комнат, возможные причины произошедшего мужчина не назвал. Улица...

Житель Новокузнецка украл у работодателя грузовик и сдал его на лом Пенсионер украл у работодателя грузовик и сдал его в пункт приема цветных металлов. Инцидент...