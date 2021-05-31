В Тисульском округе прошел экологический месячник «Зеленая весна»

В благоустройстве территории приняло участие около 1800 человек. Были организованы мероприятия по уборке от мусора улиц и парков. Также участники экологической акции занимались посадкой деревьев, кустарников и цветов. Во всех территориях округа начата работа по очистке берегов водоемов.
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