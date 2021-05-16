В Тисульском округе прошел поэтический смартмоб

Полицейские в Таштаголе перекрыли улицу из-за тиканья в мусорке Подозрительный предмет стал причиной перекрытия целой улицы в Таштаголе. Как сообщили в пресс-...

Шойгу: спецназ МО РФ проведет экспедиции на Горном Алтае и в Кемеровской области Бойцы Сил специальных операций (ССО) российского министерства обороны проведут в следующем году...

На юге Кузбасса из-за взрыва на разрезе произошло землетрясение Специалисты Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН сообщили о землетрясении...