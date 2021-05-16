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В Тисульском округе прошел поэтический смартмоб

Организатором выступила Тисульская центральная районная библиотека. Участникам конкурса «Я говорю с тобой стихами», посвященного 300-летию Кузбасса, нужно было снять на видео прочтение любимого стихотворения кузбасского поэта любой тематики и разместить его в соцсетях. Победителем становился участник, чей ролик набрал наибольшее количество голосов.
На конкурс поступило 15 работ из Большого Берчикуля, Большого Барандата, Большепичугино, Кайчака, Серебряково, Усть-Колбы, а также Тисульской модельной библиотеки семейного чтения.
По итогам онлайн-голосования первое место разделили между собой, набрав одинаковое количество голосов, конкурсантки из села Кайчак – Любовь Иванова со стихотворением «Кому-то снится южный берег Крыма» Ивана Елизарьева и Алена Кожина со стихотворным произведением «Храните мир» Светланы Ровенской.

Культура
Тисуль
kuzbassnews.ru
16/05/2021
Культура
Тисуль

Новости Кузбасса

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