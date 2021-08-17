В Тисульском округе проведены масштабные лесопосадки

Прокуратура проверит сообщение о принудительном увольнении работников в Ленинске-Кузнецком В сети появилась информация о том, что ОАО «Ленинск-Кузнецкий хлебокомбинат» закрывается, а...

Путин поручил начать строительство обхода Кемерово уже в 2021 году В 2021 году президент поручил начать работы по строительству автодороги в обход города Кемерово.

Пациенты пожаловались на качество питания в новокузнецкой больнице Новокузнечанка сообщила в соцсетях о ненадлежащем качестве питания в одной из местных больниц. По...