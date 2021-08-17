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В Тисульском округе проведены масштабные лесопосадки

В рамках работы по компенсационному лесовосстановлению на территории лесного фонда Тисульского лесничества в окрестностях села Куликовка было высажено 370 тысяч трехлетних сеянцев сосны сибирской на общей площади 120 гектарова.
Лесопосадки осуществила компания ООО «СИСИМ». Осенью 2021 года в Тисульском округе планируется посадка лесных культур на площади 89 гектаров.

Экология
Тисуль
kuzbassnews.ru
17/08/2021
Экология
Тисуль

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