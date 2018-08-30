В Тисульском районе две мамы решили получать ежемесячные выплаты из материнского капитала

Первая семья проживает в селе Большой Барандат Тисульского района. Получив в июне сертификат на материнский (семейный) капитал, мама решила использовать часть его средств на развитие ребенка и уход за ним, получая ежемесячные выплаты. Ее заявление одобрили, и в августе семья уже получила первую выплату. С даты рождения ребенка она составила приблизительно 60 тысяч. Затем до исполнения малышу года выплаты будут составлять ежемесячно установленные в Кемеровской области 9857 рублей. Если семья решит продолжить получать выплаты еще полгода, предусмотренные законом, маме снова нужно будет подать заявление в территориальный орган ПФР по месту жительства.

Кроме того в августе специалисты УПФР в Тисульском районе приняли еще одно заявление на указанную выплату. На этот раз от молодой мамы из поселка Берикульский, у которой в июне родился второй сын. Посчитав, что получая ежемесячные выплаты из материнского капитала, она сможет повысить уровень жизни семьи и детей, женщина быстро собрала необходимые документы и пришла в Пенсионный фонд.

Сейчас специалисты Пенсионного фонда обрабатывают полученные от заявительницы документы, делают недостающие запросы. После вынесения положительного решения деньги на счет мамы поступят в течение 10 дней, также с даты рождения ребенка.

Следует отметить, что с начала 2018 г. в Тисульском районе 44 человека подали заявление на получение сертификата на материнский капитал. Большая часть из них хотели бы направить его на улучшение жилищных условий семьи.

Напомним, что ежемесячная выплата полагается нуждающимся семьям, в которых второй ребенок рожден или усыновлен после 1 января 2018 года. Размер выплаты в Кемеровской области составляет 9857 рублей в месяц - это размер прожиточного минимума на ребёнка за II квартал 2017 года. А претендовать на выплату смогут кузбасские семьи, имеющие доход в расчете на члена семьи ниже 14971,5 рублей - это 1,5-кратный размер прожиточного минимума за II квартал 2017 г. в нашем регионе. К примеру, на семью из четырех человек общий доход не должен быть больше 59 886 рублей в месяц.

При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, различного рода компенсации, и др. Все эти суммы должны быть подтверждены соответствующими документами, за исключением выплат, полученных от ПФР.