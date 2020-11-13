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В Тисульском районе местные власти передали Совету ветеранов пустовавшее здание

Здание профессионального училища не использовалось уже более 10 лет. Своими силами активисты ветеранского движения провели здесь косметический ремонт. Сейчас в обновленном здании располагаются уютная библиотека, шахматно-шашечный клуб бильярдный и теннисный залы, клуб по интересам «Хозяюшка».
Также планируется обустроить тир и зал, где можно будет посоревноваться в дартс. Собственный клуб позволит ветераном не только самим проводить время в комфортных условиях, но и привлекать к активному досугу подрастающее поколение.

Общество
Тисуль
kuzbassnews.ru
13/11/2020
Общество
Тисуль
Новости Кузбасса

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