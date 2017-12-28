В Тисульском районе осуждены черные лесорубы

В 2017 году в Тисульском районе за преступления в сфере лесозаготовки были осуждены трое мужчин.

В октябре суд признал виновным индивидуального предпринимателя в том, что с марта по май 2016 года он незаконно спилил 90 пихт, причинив ущерб на сумму 224 тыс. руб. Когда преступление было выявлено, он пытался решить вопрос о прекращения в отношении него проверки и дать взятку должностному лицу, однако его действия были пресечены. Мариинский городской суд в октябре 2016 года осудил его по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)и назначил штраф 120 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела о незаконной рубке он возместил ущерб в размере 100 тыс. руб., оставшуюся сумму суд взыскал с него при вынесении приговора.

За незаконную рубку он осужден к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, а также лишен права заниматься деятельностью, связанной с заготовкой древесины на срок 3 года.

Ранее, в сентябре и марте 2017 года Тисульский районный суд вынес два обвинительных приговора в отношении местных жителей, которые незаконно заготавливали лес. Они приговорены к условному лишению свободы, с них взыскан ущерб, причиненный государству (427 тыс.руб. и 261 тыс.руб.). Вещественные доказательства, изъятые в ходе расследования, такие как бензопилы, прицепы к автомобилю и грузовой автомобиль были конфискованы в доход государства.