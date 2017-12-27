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В Тисульском районе по требованию прокурора построят очистные сооружения

В августе 2017 года прокуратурой Тисульского района проведена проверка соблюдения прав граждан на благоприятную окружающую среду.

Выяснилось, что на территории Тисульского городского поселения отсутствуют очистные сооружения, в связи с чем хозяйственно-бытовые сточные воды попадают в центральную канализационную сеть, откуда, не подвергаясь очистке, по различным дренажным и мелиоративным каналам попадают в реку Каштак.

В связи с нарушением требований Водного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «Об охране окружающей среды» прокурор района направил в суд исковое заявление и потребовал обязать администрацию Тисульского городского поселения построить и ввести эксплуатацию очистные сооружения.

Тисульский районный суд полностью удовлетворил требования прокурора. Администрация поселения обязана возвести и ввести в эксплуатацию очистные сооружения на территории пгт. Тисуль в срок до августа 2020 года.

Экология
Тисуль
kuzbassnews.ru
27/12/2017
Экология
Тисуль
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