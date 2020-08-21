В Тисульском районе проходит акция по обеспечению нуждающихся граждан благотворительным углем

Топливо предназначено пенсионерам, семьям с детьми, чей среднедушевой доход не превышает предельную величину прожиточного минимума, а также не имеющим федеральных и региональных мер социальной поддержки.
В этом году в Тисульском районе благотворительный уголь получат 73 человека. Угольный разрез выделил 292 тонны угля - по 4 тонны на семью.
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