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В Тисульском районе прошел фестиваль народного творчества

В III Межрегиональном фестивале-конкурсе народного творчества «Легенда о Тисульской принцессе» приняли участие творческие коллективы из Тяжинского района. Ансамбль русской песни «Сибиряки» (руководитель Сергей Анатольевич Светляков), хор русской песни «Раздолье» (руководитель Лидия Ивановна Жабина), ансамбль казачьей песни «Чаровница» (руководитель Сергей Александрович Каплунов) стали лауреатами фестиваля-конкурса, участники образцового фольклорного ансамбля «Росинка» (руководитель Лидия Ивановна Жабина) – дипломантами.
На берегу озера Большой Берчикуль для участников и гостей фестиваля работало литературное кафе. Большой интерес вызвала выставка издательской продукции Тисульской центральной районной библиотеки «Приглашаем почитать»: буклеты, дайджесты, открытки, закладки. В кафе работал «Открытый микрофон», где каждый желающий мог выступить в роли чтеца и прочитать любимое стихотворение.
В павильоне районного историко-краеведческого музея гости могли познакомиться с достопримечательностями Тисульской земли, знаменитыми людьми, природными богатствами и туристическим потенциалом района. У поселка Ржавчик проходила экскурсия «Место рождения легенды», в ходе которой можно было познакомиться с историей освоения недр Тисульского района. Это и первый за Уралом серебряный рудник, и Каштакский острог, «золотаяй лихорадка», развитие угледобычи и многое другое.

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kuzbassnews.ru
21/06/2018
Культура
Тисуль
Тяжин
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