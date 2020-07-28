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В Тисульском районе прошла пешая экскурсия по маршруту «От скифов до славян»

Туристы, воспитанники одной из кемеровских школ вольной борьбы побывали на месте расположения неолитического поселения на южном берегу озера Песчаное и поселения андроновской культуры бронзового века.
Также дети познакомились с экспонатами Тисульского краеведческого музея, обнаруженными на местах поселений. Большой интерес у туристов вызвали обработанный камень эпохи неолита и фрагмент глиняного сосуда андроновской культуры, а также рисунки, иллюстрирующие внешний вид андроновцев.

Культура
Тисуль
kuzbassnews.ru
28/07/2020
Культура
Тисуль

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