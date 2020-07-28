В Тисульском районе прошла пешая экскурсия по маршруту «От скифов до славян»

Приставы отняли у должников шесть машин на кузбасской трассе В ходе четырехчасового рейда на трассе Кемерово – Ленинск-Кузнецкий приставы арестовали шесть...

Из-за угрозы распространения коронавируса в Новокузнецке закрыли сауну Специалисты Роспотребнадзора из-за введённого режима «Повышенная готовность» внимательно проверяют...

В Кузбассе за сутки выздоровели 23 человека с коронавирусом Всего в Кузбассе зарегистрировано 3 329 случаев коронавируса: 1 329 пациентов остаются под...