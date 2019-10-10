В Тисульском районе прошли Всекузбасские театральные гастроли

В рамках Года Театра в России Тяжинский народный театр «Лица» и образцовый коллектив, театр-студия «поМОСТ» представили в Центре досуга поселка Тисуль спектакли «Истории Ходжи Насреддина, Али-Бабы и Аладдина» и «Чудики».

В основе детского спектакля мотивы восточных сказок «Али-Баба и 40 разбойников», «Мудрый Ходжа Насреддин», «Волшебная лампа Аладдина». Взаимодействие со зрительской аудиторией, неожиданные появления героев, блестящая актерская импровизация создали живую динамичную атмосферу театрального творчества.

В спектакле «Чудики» с помощью иронии, юмора, сопереживания театр предлагает зрителю поискать ответы на самые главные вопросы – зачем живем на земле и что оставим после себя? Главная мысль звучит в финале спектакля открыто, без намеков, с присущей деревенским людям прямотой и простотой: чтобы ни делал человек, где бы ни жил - он должен понимать и помнить об ответственности за себя лично, за свои поступки, за дом, семью и малую родину.

Зрители тепло и радушно встречали артистов-соседей. По окончанию показов в адрес народного коллектива театра «Лица» и молодежной театр-студии «поМОСТ» звучали слова благодарности.