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В Тисульском районе прошли Всекузбасские театральные гастроли

В рамках Года Театра в России Тяжинский народный театр «Лица» и образцовый коллектив, театр-студия «поМОСТ» представили в Центре досуга поселка Тисуль спектакли «Истории Ходжи Насреддина, Али-Бабы и Аладдина» и «Чудики».
В основе детского спектакля мотивы восточных сказок «Али-Баба и 40 разбойников», «Мудрый Ходжа Насреддин», «Волшебная лампа Аладдина». Взаимодействие со зрительской аудиторией, неожиданные появления героев, блестящая актерская импровизация создали живую динамичную атмосферу театрального творчества.
В спектакле «Чудики» с помощью иронии, юмора, сопереживания театр предлагает зрителю поискать ответы на самые главные вопросы – зачем живем на земле и что оставим после себя? Главная мысль звучит в финале спектакля открыто, без намеков, с присущей деревенским людям прямотой и простотой: чтобы ни делал человек, где бы ни жил - он должен понимать и помнить об ответственности за себя лично, за свои поступки, за дом, семью и малую родину.
Зрители тепло и радушно встречали артистов-соседей. По окончанию показов в адрес народного коллектива театра «Лица» и молодежной театр-студии «поМОСТ» звучали слова благодарности.

Культура
Тисуль
Тяжин
kuzbassnews.ru
10/10/2019
Культура
Тисуль
Тяжин
Новости Кузбасса

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