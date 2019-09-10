Новости Кузбасса

Вдоль русла реки Кундат в Тисульском районе на территории Макаракского участкового лесничества неизвестные провели сплошную вырубку леса на площади более 40 гектаров.
Сумма причиненного ущерба составила около 2,8 млн. рублей. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают подозреваемых.
Следователем ОМВД России по Тисульскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Согласно санкциям данной статьи, максимальная мера наказания составляет 7 лет лишения свободы.
Фото из открытых источников
10/09/2019
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