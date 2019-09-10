Новости Кузбасса

Сергей Цивилев восхитился угольной ТЭЦ в Японии Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поделился в Instagram впечатлениями от японской...

В Кузбассе незаконно вырубили больше 40 гектаров леса В Кузбассе возбудили уголовное дело по факту незаконной вырубки леса. Как сообщили в областном МВД...

Кузбассовец получил деньги за падение в шахте Мужчина получил определённую степень утраты трудоспособности. Также из-за полученной травмы у него...