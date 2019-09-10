Новости Кузбасса

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В Тисульском районе вырубили 40 гектаров леса на сумму около 2,8 млн. рублей

Вдоль русла реки Кундат в Тисульском районе на территории Макаракского участкового лесничества неизвестные провели сплошную вырубку леса на площади более 40 гектаров.

Сумма причиненного ущерба составила около 2,8 млн. рублей. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают подозреваемых.

Следователем ОМВД России по Тисульскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Согласно санкциям данной статьи, максимальная мера наказания составляет 7 лет лишения свободы.

 

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
10/09/2019
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