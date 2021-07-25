В Тисульской центральной библиотеке подвели итоги историко-краеведческой викторины

Всем желающим предлагалось проверить свои знания о родном крае в области истории, культуры, географии ответив на самые разные вопросы. Викторина «Кузбасс… Здесь глубина судьбы и глубь России», посвящена 300-летию Кузбасса и Году науки и технологий в России. 29 работ пришло с ответами на вопросы викторины от жителей Тисульского округа, Кемеровской, Томской областей, а также ближнего зарубежья – Белоруссии. Возрастной диапазон участников от 14 до 72 лет.

Викторина была подготовлена совместно с редакцией окружной газеты «Новая жизнь», архивным отделом администрации Тисульского муниципального округа и сотрудниками Тисульского историко-краеведческого музея. Спонсором викторины выступила предприниматель из поселка Тисуль – Татьяна Леонидовна Тарасова.

Победители в возрастной категории от 14 до 35 лет:

1 место: Захар Шибаев (село Тамбар)

2 место: Павел Маслов (село Третьяково)

3 место: Андрей Гринчук (поселок Макаракский)

Поощрительные призы получили Алена Кожина (деревня Кайчак), Павел Мазурик (село Утинка) и Алина Тарманова (город Кемерово)

Победители в возрастной категории от 36 лет и старше:

1 место: Нина Васильевна Соловьева (село Большой Берчикуль)

2 место: Алена Павловна Савкова (поселок Комсомольск)

3 место: Николай Владимирович Пригодич (город Минск, Беларусь)

Поощрительные призы получили Светлана Владимировна Торгунакова (поселок Белогорск), Елена Владимировна Гиндулина и Ирина Яковлевна Козымаева (поселок Комсомольск).