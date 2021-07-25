В Тисульской центральной библиотеке подвели итоги историко-краеведческой викторины

Всем желающим предлагалось проверить свои знания о родном крае в области истории, культуры, географии ответив на самые разные вопросы. Викторина «Кузбасс… Здесь глубина судьбы и глубь России», посвящена 300-летию Кузбасса и Году науки и технологий в России. 29 работ пришло с ответами на вопросы викторины от жителей Тисульского округа, Кемеровской, Томской областей, а также ближнего зарубежья – Белоруссии. Возрастной диапазон участников от 14 до 72 лет.
Викторина была подготовлена совместно с редакцией окружной газеты «Новая жизнь», архивным отделом администрации Тисульского муниципального округа и сотрудниками Тисульского историко-краеведческого музея. Спонсором викторины выступила предприниматель из поселка Тисуль – Татьяна Леонидовна Тарасова.
Победители в возрастной категории от 14 до 35 лет:
1 место: Захар Шибаев (село Тамбар)
2 место: Павел Маслов (село Третьяково)
3 место: Андрей Гринчук (поселок Макаракский)
Поощрительные призы получили Алена Кожина (деревня Кайчак), Павел Мазурик (село Утинка) и Алина Тарманова (город Кемерово)
Победители в возрастной категории от 36 лет и старше:
1 место: Нина Васильевна Соловьева (село Большой Берчикуль)
2 место: Алена Павловна Савкова (поселок Комсомольск)
3 место: Николай Владимирович Пригодич (город Минск, Беларусь)
Поощрительные призы получили Светлана Владимировна Торгунакова (поселок Белогорск), Елена Владимировна Гиндулина и Ирина Яковлевна Козымаева (поселок Комсомольск).
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Пьяный житель многоэтажного дома ворвался в квартиру к своей соседке. Мужчина схватил годовалого...
|
В пятницу, 23 июля, в Центральном районе Новокузнецка, по улице Кирова, 88 произошёл пожар. На...
|
В Кемерове в ночь на 25 июля скончалась директор ГУК «Кемеровский областной музей изобразительных...
|
В Кузбассе жительница Таштагола обвиняет врачей в халатности во время лечения её супруга от COVID-...