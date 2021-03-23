Новости Кузбасса

В сборник Ивана Васильевича Семизарова вошли повести и рассказы, которые будут интересны как молодым читателям, так и представителям старшего поколения. Автор собрал богатый краеведческий материал, представленный в сборнике.
Иван Васильевич делится воспоминаниями о своей жизни, повествует о людях, которых знал лично, описывает жизнь военного времени и наших дней, восхищается изумительной красотой тисульской природы. Многие из этих рассказов ранее печатались на страницах районной газеты «Новая жизнь». Сборник составлен, отредактирован и подготовлен к изданию самим И. В. Семизаровым.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В город пришло долгожданное потепление и в ближайшие дни в Красноярске установятся плюсовые дневные...
|
Отмечается, что уточнить расписание движения городского транспорта можно на сайте уезту.рф или по...
|
В шахтерском крае на популярном специализированном сайте были выложены два объявления о продаже...
|
Редакция ВашГород.ру связалась главой Центрального района, чтобы выяснить обстоятельства.