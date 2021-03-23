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В Тисульской центральной библиотеке состоялась презентация книги «Что было, то было...»

В сборник Ивана Васильевича Семизарова вошли повести и рассказы, которые будут интересны как молодым читателям, так и представителям старшего поколения. Автор собрал богатый краеведческий материал, представленный в сборнике.
Иван Васильевич делится воспоминаниями о своей жизни, повествует о людях, которых знал лично, описывает жизнь военного времени и наших дней, восхищается изумительной красотой тисульской природы. Многие из этих рассказов ранее печатались на страницах районной газеты «Новая жизнь». Сборник составлен, отредактирован и подготовлен к изданию самим И. В. Семизаровым.

Культура
Тисуль
kuzbassnews.ru
23/03/2021
Культура
Тисуль
Новости Кузбасса

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