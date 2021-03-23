Новости Кузбасса

В Красноярске на следующей неделе установятся дневные плюсовые температуры В город пришло долгожданное потепление и в ближайшие дни в Красноярске установятся плюсовые дневные...

В Кемерове изменится расписание популярного автобусного маршрута Отмечается, что уточнить расписание движения городского транспорта можно на сайте уезту.рф или по...

В Кузбассе были выставлены на продажу зуб и бивень мамонта В шахтерском крае на популярном специализированном сайте были выложены два объявления о продаже...