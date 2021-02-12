В Тисульской центральной районной библиотеке открылась книжно-иллюстративная выставка

Указом Президента РФ 2021 год объявлен Годом науки и технологий. «Наука – самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни человека, она всегда была и будет высшим проявлением любви, только ею одною человек победит природу и себя» – писал Антон Павлович Чехов. Как известно, наука – двигатель прогресса. Благодаря развитию науки в мире постоянно происходит обновление технологий, совершаются открытия, облегчающие и улучшающие жизнь человека. Именно наука открывает нам путь в будущее, спасает жизни, дает возможности для познания тайн вселенной.

«Наука для жизни и жизнь для науки» – так называется книжно-иллюстративная выставка, открывшаяся в центральной районной библиотеке. Здесь заинтересованный читатель может почерпнуть полезную информацию из таких изданий, как иллюстрированная энциклопедия «Нобелевская премия. Лауреаты», сборник научно-популярных статей «Наука и человечество», учебное пособие В. С. Виргинского «Очерки истории науки и техники XVI – XIX веков» и др.

В серии книг «100 великих» представлены ученые, благодаря деяниям которым наука прошла путь от первых попыток познания мира до космических полетов. Книга «100 великих ученых» начинается с биографии известных ученых древности – Пифагора, Архимеда. А далее читатель откроет для себя имена таких выдающихся ученых как Ньютон, Ломоносов, Лобачевский. Выставка адресована всем, кто интересуется наукой и научными исследованиями.