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В Томске состоялся межрегиональный юношеский турнир по дзюдо «Сила Сибири»

В соревнованиях на призы ООО «Газпром трансгаз Томск» приняли участие 464 юных спортсмена из Омской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской, Томской областей, республик Алтай, Хакасия и Тыва, Алтайского и Красноярского краев.
В состав делегации Кемеровской области – Кузбасса вошли пять воспитанников Тяжинской детско-юношеской спортивной школы (тренер-преподаватель Татьяна Васильевна Никонова).
В спортивном комплексе «Гармония» разыграли 32 комплекта наград. Воспитанник Тяжинской ДЮСШ Максим Егоров завоевал золотую медаль.

Спорт
Тяжин
kuzbassnews.ru
30/10/2022
Спорт
Тяжин
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