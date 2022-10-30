В Томске состоялся межрегиональный юношеский турнир по дзюдо «Сила Сибири»

В соревнованиях на призы ООО «Газпром трансгаз Томск» приняли участие 464 юных спортсмена из Омской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской, Томской областей, республик Алтай, Хакасия и Тыва, Алтайского и Красноярского краев.

В состав делегации Кемеровской области – Кузбасса вошли пять воспитанников Тяжинской детско-юношеской спортивной школы (тренер-преподаватель Татьяна Васильевна Никонова).

В спортивном комплексе «Гармония» разыграли 32 комплекта наград. Воспитанник Тяжинской ДЮСШ Максим Егоров завоевал золотую медаль.