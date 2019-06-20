В Томской Писанице покажут историю колонизации Притомья

На разрезе «Кийзасский» в Мысках временно приостановлены все работы На разрезе «Кийзасский» временно приостановлены все виды работ. Об этом сообщает президент КРОО «...

В Кемерове очередного начальника обвиняют в мошенничестве В Кемерове осудят начальника железнодорожной станции Артышта — 2. В отношении него утверждено...

В Новокузнецке резко поднимутся цены на коммунальные услуги Как сообщает пресс-служба Совета народных депутатов Новокузнецка, вопрос о том, чтобы граждане...