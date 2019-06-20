В Томской Писанице покажут историю колонизации Притомья

С 12 по 14 июля музей-заповедник «Томская Писаница» ждет гостей на масштабный фестиваль исторической реконструкции «Каменная книга».
«Томская Писаница» совместно с военно-историческим клубом «Единорог» впервые проводит на территории музея-заповедника фестиваль исторической реконструкции «Каменная Книга». Проходить он будет три дня — с 12 по 14 июля. Место проведения фестиваля выбрано неслучайно, ведь музей – заповедник известен не только памятниками наскального искусства, архитектурно-этнографическими памятниками под открытым небом, но и богатой историографией коренного и русского населения Притомья. Фестиваль поможет воссоздать на историческом ландшафте уникальной историко-культурной и природной зоны Притомья хроники освоения Сибири и колонизации Притомья русскими землепроходцами и служилыми людьми 17-18 века.
Фото: пресс-служба АКО
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