В «Томской Писанице» пройдет историческая реконструкция

С 12 по 14 июля в музее-заповеднике «Томская Писаница» пройдет фестиваль исторической реконструкции «Каменная Книга».

Партнером фестиваля выступает с военно-исторический клубо «Единорог», который по итогам 1 волны конкурса Фонда президентских грантов в 2019 году получил целевую поддержку на реализацию проекта исторической реконструкции. Музей-заповедник «Томская Писаница» предоставил организаторам поддержку от научных сотрудников для подготовки исторического ландшафта проведения фестиваля и научных консультаций. Идет подготовка центральной площадки — башни экспозиции «Верхотомский острог», без которой создание аутентичной атмосферы просто немыслимо. Копия острога в полную величину будет входить в новый архитектурно-этнографический комплекс «Русские Притомья», который появится на территории «Томской Писаницы».

13 июля состоится открытый зрительский день. Пройдет торжественное открытие башни Верхотомского острога. Посетителей музея-заповедника ждут турниры русских первооткрывателей Притомья и показательные состязания, увлекательные мастер-классы по старинным ремеслам. Главным событием станет зрелищное сражение — театрализованный бой у подножия башни.

Фото: музей-заповедник "Томская Писаница"