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В Топках бойцы Росгвардии по приметам задержали разыскиваемого рецидивиста

Днем в  городе Топки экипаж Росгвардии вневедомственной охраны на улице Революции обратил внимание на подозрительного прохожего. Неизвестный подходил под описание в ориентировке на подозреваемого в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Росгвардейцы задержали мужчину для проверки личности. Им оказался ранее судимый за кражу 29-летний местный житель. Бойцы установили, что горожанин находился в оперативном розыске. По предварительной информации, задержанный избил на улице прохожего и скрылся с места происшествия.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали подозреваемого правоохранителям.   

Происшествия
Топки
kuzbassnews.ru
05/02/2020
Происшествия
Топки
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Новости Кузбасса

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