В Топках бойцы Росгвардии по приметам задержали разыскиваемого рецидивиста

Днем в городе Топки экипаж Росгвардии вневедомственной охраны на улице Революции обратил внимание на подозрительного прохожего. Неизвестный подходил под описание в ориентировке на подозреваемого в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Росгвардейцы задержали мужчину для проверки личности. Им оказался ранее судимый за кражу 29-летний местный житель. Бойцы установили, что горожанин находился в оперативном розыске. По предварительной информации, задержанный избил на улице прохожего и скрылся с места происшествия.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали подозреваемого правоохранителям.