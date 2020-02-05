В Топках бойцы Росгвардии по приметам задержали разыскиваемого рецидивиста

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Днем в городе Топки экипаж Росгвардии вневедомственной охраны на улице Революции обратил внимание на подозрительного прохожего. Неизвестный подходил под описание в ориентировке на подозреваемого в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.
Росгвардейцы задержали мужчину для проверки личности. Им оказался ранее судимый за кражу 29-летний местный житель. Бойцы установили, что горожанин находился в оперативном розыске. По предварительной информации, задержанный избил на улице прохожего и скрылся с места происшествия.
Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали подозреваемого правоохранителям.
05/02/2020
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