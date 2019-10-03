В Топках отремонтировали основные улицы

Дорожное полотно обновляют на основных транспортных и пешеходных артериях города — улицах Революции, Луначарского и Дзержинского, где, несмотря на интенсивное движение ремонта не было свыше 20 лет.
Как сообщает областной департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса, работы проведены по госпрограмме Кемеровской области «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса» на 2014-2021 годы.
Фото: пресс-служба АКО
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