В Топках по горячим следам задержали грабителей

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В полицию Топкинского района рано утром поступил звонок от продавца магазина: в павильоне двое молодых людей избили и ограбили покупателя.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали налетчиков. Оказалось, что рано утром молодчики возвращались с открытия нового ночного клуба и зашли в магазин, где к тому моменту уже находился посетитель. Одному из злоумышленников не понравилось, как тот на него посмотрел, он стал высказывать претензии и бросился на него с кулаками. Между ними завязалась драка, в ходе которой налетчики потребовали у потерпевшего деньги. Как только мужчина отдал 200 рублей, злоумышленники скрылись.
Теперь грабителям грозит до 7 лет лишения свободы.
15/06/2017
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