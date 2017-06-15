В Топках по горячим следам задержали грабителей

В полицию Топкинского района рано утром поступил звонок от продавца магазина: в павильоне двое молодых людей избили и ограбили покупателя.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали налетчиков. Оказалось, что рано утром молодчики возвращались с открытия нового ночного клуба и зашли в магазин, где к тому моменту уже находился посетитель. Одному из злоумышленников не понравилось, как тот на него посмотрел, он стал высказывать претензии и бросился на него с кулаками. Между ними завязалась драка, в ходе которой налетчики потребовали у потерпевшего деньги. Как только мужчина отдал 200 рублей, злоумышленники скрылись.

Теперь грабителям грозит до 7 лет лишения свободы.