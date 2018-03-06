В Топках полиция изъяла поддельные сигареты

В Топках в рамках операции «Алкоголь - табак» стражи порядка изъяли в табачном киоске 2000 пачек сигарет с признаками контрафактности.
Табачная продукция направлена на исследование, которое определит соответствие изъятого товара заводской продукции.
06/03/2018
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