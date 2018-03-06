В Топках полиция изъяла поддельные сигареты

В Кемерове проходит губернаторский приём Международному женскому дню В Кемерове проходит губернаторский приём, посвящённый Международному женскому дню.

В Кузбассе определили финалистов конкурса «Преподаватель года-2018» В Кемеровской области состоялся отборочный этап регионального конкурса «Преподаватель года-2018».

28-летний серийный налетчик грабил женщин в Кузбассе Осенью прошлого года четыре жительницы Киселевска обратились в полицию и сообщили, что стали...