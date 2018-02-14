В Топках пройдет мини-ярмарка вакансий

Дома в городе-спутнике Кемерово войдут в реестр типовых проектов Министерство строительства РФ планирует включить проекты малоэтажных домов, построенных в городе-...

В Кузбассе мать на пять дней оставила троих детей в холодном доме Отмечается, что они провели в неотапливаемом доме пять дней. Там находились три ребенка — шести,...

37-летнего кузбассовца осудят за незаконное хранение ружья Жителя Кузбасса осудят в городском суде за незаконное хранение ружья.