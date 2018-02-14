В Топках пройдет мини-ярмарка вакансий

21 февраля в 10 часов в топкинском Центре занятости населения (улица Топкинская, 23/1) состоится мини-ярмарка вакансий. Соискателям будет предложена работа изготовителей пищевых полуфабрикатов.
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