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В Топках росгвардейцы по приметам задержали подозреваемого в краже бытовой техники

Утром в городе Топки экипаж Росгвардии вневедомственной охраны находился на маршруте патрулирования в микрорайоне Солнечный. В одном из дворов внимание росгвардейцев привлек молодой человек, схожий по приметам на разыскиваемого рецидивиста. При виде патрульного автомобиля неизвестный попытался скрыться, но был задержан.

В ходе проверки личности стражи правопорядка установили, что задержанным является ранее неоднократно судимый 27-летний местный житель. Молодой человек находился в оперативном розыске. По предварительной информации, он подозревается в краже бытовой техники из частного дома, в который проник среди ночи.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали разыскиваемого правоохранителям.

Происшествия
Топки
kuzbassnews.ru
12/03/2020
Происшествия
Топки
Новости Кузбасса

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