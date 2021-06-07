В Топках росгвардейцы задержали уличного грабителя

Топкинский экипаж вневедомственной охраны Росгвардии по горячим следам задержал подозреваемого в уличном грабеже смартфона у местного жителя.
В вечернее время за помощью к правоохранителям обратился 48‑летний горожанин, сообщивший, что неизвестный похитил у него сотовый телефон. По предварительной информации, во время хозяйственных работ в гараже к потерпевшему обратился мужчина и попросил позвонить по мобильнику. Когда заявитель отдал ему трубку и отвлекся, злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.
Приметы подозреваемого получили все экипажи Росгвардии, задействованные в системе единой дислокации. В результате отработки точек скупки и сбыта краденого стражи правопорядка обнаружили и задержали в одном из городских ломбардов подозреваемого, который пытался сдать похищенный телефон.
Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.
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