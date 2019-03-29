В Топках сотрудники ГИБДД рассказали о своей службе дошкольникам

Сотрудники ГИБДД ОМВД России по Топкинскому району пригласили в гости воспитанников подготовительной группы детского сада «Дельфин».
В рамках экскурсии малыши познакомились с устройством патрульного автомобиля и смогли увидеть, как работает радиостанция, световая и звуковая сигнализация.
Затем полицейские рассказали о работе различных подразделений ГИБДД, направленных на обеспечение безопасности на дорогах. Дети с интересом слушали о том, какие задачи выполняют инспекторы ДПС, сотрудники дорожного и технического надзора. Уже в этом году ребята пойдут в школу и станут полноправными участниками дорожного движения. Поэтому инспекторы провели для детей небольшой урок, в ходе которого повторили правила безопасного поведения, которым должны следовать пешеходы.
Затем воспитанники детского сада встретились с начальником ГИБДД отдела МВД России по Топкинскому району майором полиции Игорем Москвиным. Он объяснил ребятам, почему важно неукоснительно соблюдать ПДД, а также ответил на вопросы юных гостей.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области
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