В Топкинском районе бывший депутат осужден за мошенничество

Суд признал виновным в мошенничестве в особо крупном размере 50-летнего бывшего депутата Совета народных депутатов одного из сельских поселений Топкинского района.
В 2011 году чиновник, являясь генеральным директором и учредителем аграрного предприятия, а также депутатом сельского поселения одного из сельских поселений Топкинского района, предоставил в департамент сельского хозяйства фиктивные документы о приобретении 2 зерносушилок на сумму 4 млн 600 тысяч рублей.
В рамках целевой программы из бюджета области предпринимателю было возмещено 50% стоимости оборудования. Таким образом, бюджету причинен ущерб на сумму 2 млн 294 тысячи рублей. Нарушения выявлены в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области. В рамках расследования назначены и проведены ряд судебных экспертиз, в числе которых почерковедческая, техническая, допрошено большое количество свидетелей, изъяты уличающие обвиняемого документы.
В ходе расследования ущерб бюджету области возмещен в полном объеме.
Приговором суда бывшему депутату назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
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