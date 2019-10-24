В Топкинском районе медведь убил охотника

23 октября около 12 часов 30 минут в лесном массиве Топкинского района обнаружено тело 64-летнего местного жителя с травмами, характерными при нападении дикого животного.

Как предварительно установило следствие, накануне утром мужчина отправился в лес, взяв с собой охотничье ружье мелкого калибра. Поскольку в назначенное время он не вернулся домой, сын со знакомым отправились его искать. В лесном массиве они увидели медведя, приближавшегося к ним.

Сын потерпевшего выстрелил в животное из охотничьего оружия, и они успели забраться на дерево. Так как уже было темно, они не знали, попали в животное или нет, угрожает ли им опасность. Мужчины позвонили егерю и попросили помощи. Охотоведы, осмотрев местность, обнаружили застреленного медведя, а недалеко от него тело 64-летнего мужчины с ранами от нападения животного.

Фото из открытых источников