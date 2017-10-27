В Топкинском районе прошел прием в честь Дня автомобилиста

В зале администрации Топкинского района прошел прием главы района, посвященный Дню работников автомобильного транспорта.
Азат Абдуллин тепло поздравил с профессиональным праздником водителей бюджетных учреждений. На тех, кто избрал делом всей своей жизни автомобильный транспорт, лежит огромная ответственность, подчеркнул глава района и поблагодарил присутствующих за их нелегкий труд.
Первый руководитель территории пожелал всем, кто занят в важной отрасли, крепкого здоровья, благополучия, безопасных дорог, удачи в пути, мира и согласия в семьях, тепла домашнего очага.
Благодарственные письма администрации Топкинского муниципального района вручены 26 работникам автомобильного транспорта бюджетных учреждений за добросовестное выполнение обязанностей и профессионализм.
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