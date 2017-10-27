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В Топкинском районе прошел прием в честь Дня автомобилиста

В зале администрации Топкинского района прошел прием главы района, посвященный Дню работников автомобильного транспорта.

Азат Абдуллин тепло поздравил с профессиональным праздником водителей бюджетных учреждений. На тех, кто избрал  делом всей своей жизни автомобильный транспорт, лежит огромная ответственность, подчеркнул  глава района  и поблагодарил присутствующих за их нелегкий труд.

Первый руководитель территории пожелал всем, кто занят в важной отрасли, крепкого здоровья, благополучия, безопасных дорог, удачи в пути, мира и согласия  в семьях, тепла домашнего очага.
Благодарственные письма администрации Топкинского муниципального района вручены 26 работникам  автомобильного транспорта бюджетных учреждений за  добросовестное выполнение  обязанностей и профессионализм.

Общество
Топки
kuzbassnews.ru
27/10/2017
Общество
Топки
Новости Кузбасса

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