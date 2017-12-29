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В Топкинском районе состязались любители рыбной ловли

В селе Зарубино (Топкинский район) накануне Нового года прошли соревнования  по  рыбной ловле на призы главы территории.

На реке Усть-Стрелино собрались посостязаться 19 любителей подледного лова.

В этот раз удача сопутствовала Фанилю Аросланову, в награду за 1 место он получил газовую  плитку. Немного уступил победителю Дмитрий Зылев, ему достался рыболовный ящик. Повезло и Александру Бердюгину, об удаче ему будут напоминать подарок -  весы.

Всем  участникам состязаний добрый Дедушка Мороз (глава Зарубинского сельского поселения Валерий Шевяко) вручил  рыболовные удочки.

 

 



Фото: пресс-служба администрации Топкинского района

Спорт
Топки
kuzbassnews.ru
29/12/2017
Спорт
Топки
Новости Кузбасса

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