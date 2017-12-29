В Топкинском районе состязались любители рыбной ловли

В селе Зарубино (Топкинский район) накануне Нового года прошли соревнования по рыбной ловле на призы главы территории.
На реке Усть-Стрелино собрались посостязаться 19 любителей подледного лова.
В этот раз удача сопутствовала Фанилю Аросланову, в награду за 1 место он получил газовую плитку. Немного уступил победителю Дмитрий Зылев, ему достался рыболовный ящик. Повезло и Александру Бердюгину, об удаче ему будут напоминать подарок - весы.
Всем участникам состязаний добрый Дедушка Мороз (глава Зарубинского сельского поселения Валерий Шевяко) вручил рыболовные удочки.
Фото: пресс-служба администрации Топкинского района
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