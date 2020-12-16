В торговом центре города Мариинск прошли пожарно-тактические учения

На известный долгострой в Кемерове планируют потратить более 350 млн рублей В Кемерове на ЖК «Старт», который является долгостроем и находится на Тухачевского, 29Б, планируют...

В Новокузнецке авиакомпания засудила стюардессу из-за формы Анастасии в 2018 году были выданы 14 вещей со сроком носки от 2 до 4 лет. Стюардесса уволилась 30...

Власти Кузбасса потратят 7 млрд на покупку новых автобусов Власти Кемеровской области планируют потратить 7 миллиардов рублей на обновление общественного...