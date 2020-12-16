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В торговом центре города Мариинск прошли пожарно-тактические учения

Внезапные учения по отработке действий при пожаре проводятся в преддверии новогодних праздничных дней, учитывая увеличение потока посетителей объектов с массовым пребыванием людей, в торгово-развлекательных центрах области.
Основная задача учений – проверка готовности службы безопасности и обслуживающего персонала объекта к действиям при возникновении пожара, а также отработка личным составом поиска и спасения «пострадавших» и ликвидация условного пожара.
Начальник 8 пожарно-спасательного отряда Олег Пупов по итогам учений отметил, что личный состав с поставленной задачей справился.

Общество
Мариинск
kuzbassnews.ru
16/12/2020
Общество
Мариинск
Новости Кузбасса

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