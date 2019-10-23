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В ТРЦ «Планета» начал работу мультибрендовый магазин обуви Fayz

Обширная продуктовая линейка магазина Fayz позволит подобрать обувь любому покупателю. Гости магазина смогут приобрести как мужские, так и женские модели, которые прекрасно вписываются в гардероб модников самых разных возрастов. Одно из главных преимуществ Fayz – широкий выбор обуви больших размеров, в том числе рассчитанной на нестандартные особенности стопы. 

В магазине Fayz представлена обувь от российских, немецких и китайских производителей. Среди брендов, продукция которых расположилась на полках Fayz, – Caprice, Tamaris, Marco Tozzi, Jana, Gentman, Legre, Francesco Doni, Covaletto и Covani. Благодаря различной стилистической направленности марок, каждый покупатель найдет здесь обувь по вкусу.

 

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
23/10/2019
Общество
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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