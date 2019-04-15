В ТРЦ «Планета» открылась электрозаправка

ТРЦ «Планета» стал еще доступнее: на территории уличной парковки торгового центра появилась заправочная станция для электрокаров. Теперь владельцам электромобилей не придется переживать, хватит ли энергии, чтобы доехать до дома. А пока машина заряжается, автолюбитель может приобрести все необходимое, сходить в кино или просто отдохнуть в «Планете». Новая заправка сможет заряжать одновременно до двух автомобилей.
Чтобы пользоваться электрозаправкой, необходимо оформить заправочную карту. Для этого достаточно обратиться в Центр обслуживания клиентов в филиалы «МСРСК Сибири» или оставить заявку на сайте компании. Для получения карты клиента надо иметь при себе ПТС и СТС. С помощью заправочной карты автовладельцы смогут получить доступ к зарядному устройству.
В 2013 году стартовала Всероссийская программа развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта, в рамках которой в 2014-2015 году началось внедрение электромобилей в ключевых регионах страны. Федеральная сеть заправок для электрокаров протянется от Калининграда до Владивостока – возможность подзарядить свой автомобиль появится не только в крупных городах, но и на трассах. Первая публичная заправка в Кемеровской области появилась в 2017 году, а уже в 2019 году количество станций для электротранспорта в Кемерово и Новокузнецке планируется довести до 39 штук. Обслуживает их компания «Россети».
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