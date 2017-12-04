В ТРЦ «Планета» открылся магазин FAMILY OUTLET

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2 декабря в ТРЦ «Планета» открылся магазин модной одежды для всей семьи FAMILY OUTLET. Площадь торговой точки составляет 470 кв. м. и разделена на удобные зоны, где представлен широкий ассортимент мужской, женской, детской одежды и обуви, аксессуаров и сопутствующих товаров по невысоким ценам.
Ждем вас в FAMILY OUTLET на 2 уровне ТРЦ «Планета» рядом с магазином Kari.
04/12/2017
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