В ТРЦ «Планета» открылся магазин FAMILY OUTLET

2 декабря в ТРЦ «Планета» открылся магазин модной одежды для всей семьи FAMILY OUTLET. Площадь торговой точки составляет 470 кв. м. и разделена на удобные зоны, где представлен широкий ассортимент мужской, женской, детской одежды и обуви, аксессуаров и сопутствующих товаров по невысоким ценам.

Ждем вас в FAMILY OUTLET на 2 уровне ТРЦ «Планета» рядом с магазином Kari.