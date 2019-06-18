В ТРЦ «Планета» открылся магазин техники DNS

14 июня в ТРЦ «Планета» открылся специализированный супермаркет цифровой и бытовой техники DNS. В магазине площадью 160 кв. м. найдется все: от последних моделей гаджетов до товаров для кухни и ухода за собой.

Компания DNS стремится поставлять покупателям лучшую продукцию и сделать технику доступной каждому. Магазин предлагает огромный выбор товаров для дома, офиса, отдыха и развлечений. Ассортимент DNS включает в себя ноутбуки, смартфоны, телевизоры, аудиотехнику, фотоаппаратуру, крупную бытовую технику, инструменты, товары для красоты и здоровья и многое другое.