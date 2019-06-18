В ТРЦ «Планета» открылся магазин техники DNS

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14 июня в ТРЦ «Планета» открылся специализированный супермаркет цифровой и бытовой техники DNS. В магазине площадью 160 кв. м. найдется все: от последних моделей гаджетов до товаров для кухни и ухода за собой.
Компания DNS стремится поставлять покупателям лучшую продукцию и сделать технику доступной каждому. Магазин предлагает огромный выбор товаров для дома, офиса, отдыха и развлечений. Ассортимент DNS включает в себя ноутбуки, смартфоны, телевизоры, аудиотехнику, фотоаппаратуру, крупную бытовую технику, инструменты, товары для красоты и здоровья и многое другое.
18/06/2019
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