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В ТРЦ «Планета» открылся магазин товаров для дома COZY HOME

В ТРЦ «Планета» начал работу магазин COZY HOME, гости которого смогут приобрести текстиль, декор и одежду для дома. Площадь магазина – 160 кв. м.

Магазин COZY HOME предлагает посетителям домашний текстиль собственного производства, линию одежды для сна и отдыха, а также коллекцию декоративных товаров для дома. 

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
17/04/2019
Общество
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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