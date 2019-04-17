В ТРЦ «Планета» открылся магазин товаров для дома COZY HOME

В ТРЦ «Планета» начал работу магазин COZY HOME, гости которого смогут приобрести текстиль, декор и одежду для дома. Площадь магазина – 160 кв. м.
Магазин COZY HOME предлагает посетителям домашний текстиль собственного производства, линию одежды для сна и отдыха, а также коллекцию декоративных товаров для дома.
17/04/2019
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