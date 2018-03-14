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В Планете открылся первый в Кузбассе магазин джинсовой одежды MUSTANG

В магазине представлен широкий ассортимент джинсов в стиле «casual» и «lifestyle». Кроме этого, MUSTANG выпускает куртки из денима и кожи, юбки, платья, свитера, бельё, обувь и аксессуары. Вся продукция разделяется на три основные группы: «Fashion», «Basics» и «Modern Classics». В одежде MUSTANG отлично сочетаются классика и самые модные идеи, а приветливый и квалифицированный персонал поможет совершить покупку. Магазин в ТРЦ «Планета» является первым и единственным официальным представителем MUSTANG в Кузбассе, в нем представлены все направления бренда.

На сегодняшний день MUSTANG – это самый крупный производитель джинсов и один из наиболее узнаваемых брендов. Одежду этой марки предпочитают такие звезды мировой сцены как Бон Джови, Бьорк и их земляки – группа SCORPIONS. Одежда MUSTANG уже 75 лет в индустрии моды, однако интерес к бренду по-прежнему стремительно увеличивается и по праву считается самым популярным в Европе.

Ждем вас на 1 уровне ТРЦ «Планета», рядом с магазином Zara Kids!

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
14/03/2018
Общество
Новокузнецк
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