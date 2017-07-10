В ТРЦ «Планета» открылся первый в Новокузнецке KuchenLand Home

В KuchenLand Home найдется все необходимое для создания уютной и комфортной обстановки в доме. Здесь представлен большой ассортимент столовых приборов, посуды, кухонного текстиля, наборов для хранения и других товаров для повседневного пользования. Также гостей KuchenLand Home ждут изящные сервизы, которые могут стать отличным подарком по особому поводу, стильные украшения и парфюмерия для интерьера, аксессуары для туризма и отдыха и даже товары для красоты – пинцеты, маникюрные наборы, а также многое другое. Новый магазин предлагает изделия высочайшего качества от ведущих мировых производителей, способные преобразить дом, придать его образу эксклюзивность и подарить семье ощущение тепла и уюта.

Сеть KuchenLand Home насчитывает уже более 70 магазинов по всей России. В торговых точках марки представлены такие известные бренды, как «Ножи и посуда» и «Японский фарфор», присутствующие на российском рынке уже более 20 лет. KuchenLand Home предлагает высококачественную продукцию японского и немецкого производства, уже ставшую незаменимой для многих профессионалов сферы гастрономии и кулинаров-любителей.

Создавайте кулинарные шедевры и уют в доме с KuchenLand Home – ждем вас на 1 уровне «Планеты» в центральном атриуме!